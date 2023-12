Pescadores à deriva são resgatados na Bahia

Uma embarcação de pesca com quatro tripulantes foi resgatada pela Marinha do Brasil, na região de Madre de Deus, na madrugada desta quarta-feira (20). Segundo a Capitania dos Portos (CPBA), a embarcação encontrava-se com avaria no motor.



Ainda de acordo com a Capitania, imediatamente após tomar conhecimento do desaparecimento do barco uma equipe de Inspeção Naval da CPBA foi enviada até o local para apurar as informações e prestar o auxílio necessário.