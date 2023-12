Inauguração da loja instalada no Shopping Barra acontece neste sábado (02). Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO

Se a gente pensar que o mercado pet estima que o faturamento do setor esse ano pode chegar a R$ 68,4 bilhões - uma alta de 13,6% na comparação com 2022 – dá para se ter uma noção sobre o quanto esse segmento é capaz de movimentar a economia.



Os dados do Instituto Pet Brasil (IPB) mostram porque o setor tem levado grandes marcas a expandirem o seu modelo de negócio e aumentarem sua distribuição. Prova disso é a chegada da primeira loja física do Nordeste da grife dos pets. A Zee.Dog acaba de inaugurar neste sábado (2) sua nova unidade em Salvador, no Shopping Barra.

Com investimentos de R$ 550 mil, a capital baiana foi escolhida justamente pelo destaque no ranking das vendas online, como afirma Vinícius Moraes, franqueado da unidade baiana: “Hoje, a marca está em todos os canais de venda. Essa expansão para loja física começou há mais ou menos um ano no eixo Rio-São Paulo. Nesse embalo, mais quatro lojas devem ser inauguradas até janeiro. A expansão ainda está se desenhando e ter a primeira loja da franquia no Nordeste é muito positivo”.

Conhecida como a ‘Nike’ dos pets, além de vender itens como camas, coleiras, guias e peitorais com estampas, a marca se destaca também pelos produtos da linha Zee.Dog Human, com roupas e acessórios para os donos de pets. As collabs com grandes franquias como MTV, Disney, Star Wars e Nintendo, também agregam nesse status de produtos premium.

por Vinícius Moraes - dono da Zee.Dog em Salvador "A marca é muito desejada e os clientes fiéis já esperavam por ela aqui em Salvador há muito tempo. A loja vende acessórios para cães e gatos e mais do que produtos, a Zee vende o intangível, a conexão entre os humanos e seus pets. A Bahia tem um importante destaque online, então, nada melhor do que sentir o potencial do offline, incorporando a marca mais ao dia a dia do cliente"

O ticket médio (consumo) é de R$ 160. “O consumidor da Zee.Dog é aquela pessoa que ama seu pet, que quer que ele esteja sempre bonito, confortável. Sabe mãe e pai babando pela cria? É bem assim. Ele busca novidades, está na moda e adora conhecer as tecnologias que a marca traz para o conforto do pet”, comenta.

No Brasil, a marca tem 11 lojas físicas e uma loja conceito. Crédito: Ana Lúcia Albuquerque

Na moda

Atualmente, a Zee.Dog está presente em mais de 50 lugares do mundo, como Nova York, e países da Europa. No Brasil, a marca tem 11 lojas físicas e uma loja conceito. Fundada há 11 anos pelos gêmeos cariocas Felipe e Thadeu Diz, e o amigo Rodrigo Monteiro, a pet tech ganhou notoriedade pela tecnologia e design dos produtos. Em 2021, a Zee.Dog foi adquirida pela Petz por R$ 715 milhões. Hoje, a marca ainda conta com mais de 20 distribuidores além de petshops que também comercializam os produtos e o seu e-commerce com entregas para todo Brasil.

Para o professor do UniRuy Wyden, Mestre em Marketing e Gestão Empresarial e consultor de negócios José Hamilton Sampaio, o fato de Salvador ter sido escolhida como praça de entrada da marca do Nordeste mostra o quanto esse mercado, que já é uma realidade, ainda tem capacidade para crescer.

por José Hamilton Sampaio - Professor e consultor "Nos últimos anos, o mercado vem se desenvolvendo de forma acelerada e crescente. Muitas famílias, casais ou pessoas solteiras estão optando por animais de estimação. Um aspecto que merece destaque é que os pets são excelentes companhias para idosos. Neste sentido, é bom lembrar que a expectativa média de vida passou para 75,5 anos, o que sugere pessoas em número considerável de mais tutores que podem ser atendidos por esse segmento"

Outra oportunidade está na lacuna de produtos e serviços voltados para outros bichos que não sejam gatos, cachorros e pássaros. “É mais uma boa janela de oportunidade, dado que ainda há um espaço no mercado. Em geral, os empreendedores não focam em animais diferentes, mas é um segmento que vem crescendo gradualmente”, completa.

De acordo com o Censo Pet IPB mais recente, o Brasil encerrou 2021 com 149,6 milhões de animais de estimação, aumento de 3,7% em comparação ao ano anterior. Os cães lideram o ranking, com 58,1 milhões de indivíduos, seguido das aves canoras, com 41 milhões. Os gatos ocupam a terceira posição, com 27,1 milhões, seguidos pelos peixes com 20,8 milhões. Por último, vêm os pequenos répteis e mamíferos (2,5 milhões). No mesmo período, a população de gatos foi a que mais cresceu entre os bichinhos de estimação, registrando alta de 6%.