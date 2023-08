PF apreende celular de suspeito de possuir pornografia infantil em Feira de Santana

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal em Feira de Santana, na Bahia, como parte de uma investigação sobre armazenamento e disponibilização de conteúdo de pornografia com crianças e adolescentes na internet.



A investigação chegou até um usuário que é acusado de arquivar imagens e vídeos com cenas de sexo explícito envolvendo crianças em um site de armazenamento virtual.



A PF buscava identificar o paradeiro desse investigado em São Paulo, mas teve informação que ele havia se mudado para Feira de Santana. Na residência, foi apreendido um aparelho celular que estava com o suspeito. O telefone vai passar por perícia.