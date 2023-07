PF apreende eletrônicos de suspeito de possuir pornografia infantil na Bahia

Uma operação da Polícia Federal na Bahia de combate à pornografia infantil apreendeu documentos e equipamentos eletrônicos, nesta terça-feira (11). A ação busca inibir a posse, disponibilização e publicação de fotos e vídeos com cenas de abuso sexual infanto-juvenil. As investigações começaram após informações encaminhadas pela ONG Safernet sobre uma pessoa moradora de Alagoinhas que estaria compartilhando conteúdos criminosos usando uma plataforma de armazenamento digital. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em relação a esse suspeito, resultando na apreensão dos eletrônicos dele, além de documentos.

Ele é investigado suspeito de praticar os artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata de oferecer, trocar, distribuir, publicar, adquirir, possuir, armazenar ou divulgar, por qualquer meio, cena com sexo explícito envolvendo criança ou adolescente.