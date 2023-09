PF apura corrupção em serviços prestados à PRF na Bahia

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (13), a Operação Road, destinada a apurar um suposto esquema de corrupção envolvendo uma empresa que presta serviços de guincho e guarda de veículos aprendidos de terceiros à Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. As investigações buscam esclarecer a suspeita de irregularidades no processo licitatório que favoreceu a empresa e da atuação de servidores públicos na promoção de retenções excessivas, a fim de gerar maior volume de receita à empresa, sustentando o esquema investigado de corrupção.

As investigações se iniciaram em julho de 2020 e demonstram que a empresa contratada operacionalizaria sistema de contabilidade paralela, por meio de movimentações em espécie, com o objetivo de possibilitar a ocultação e pulverização de valores.

Conforme levantando, a empresa e seus sócios tiveram um volume de mais de R$ 5 milhões em movimentações consideradas suspeitas durante a execução do contrato questionado.

As investigações avançam para aprofundar os elementos acerca da dinâmica do suposto engenho criminoso, individualização das condutas dos envolvidos, rastreio de valores ocultados e pulverizados, além do descortínio de possíveis outros participantes, podendo os investigados responderem pelos crimes de corrupção passiva e ativa.