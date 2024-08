DESDOBRAMENTO DA FAROESTE

PF cumpre mandados contra advogado em nova fase da Operação Patronos

A Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público Federal, deflagrou as fases V e VI da Operação Patronos, na noite de terça-feira (27) e manhã desta quarta-feira (28). A operação é um desdobramento da Operação Faroeste, e investiga a participação de advogados em negociações de decisões judiciais de desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia.