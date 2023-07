PF cumpre mandados contra facção que atua no tráfico de armas e drogas na BA e PE

Uma facção criminosa especializada no tráfico de armas e drogas e homicídios, com atuação nos estados da Bahia e de Pernambuco é alvo de uma operação deflagrada na manhã dessa sexta-feira (14) pela Polícia Federal, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco/MPBA) e da Polícia Militar da Bahia.



A terceira fase da Operação Astreia ocorre após o avanço das investigações da Polícia Federal, que permitiu a PF adotar novas medidas cautelares, incluindo um mandado de busca e apreensão, o sequestro de bem imóvel e veículo, ambos de alto padrão e adquiridos com valores de origem ilícita, além do bloqueio de R$400 mil pertencentes a um dos investigados e que estavam sendo mantidos por terceiro para pagamento de despesas em caso de eventual prisão.