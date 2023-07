PF cumpre mandados para desbaratar quadrilha que deu prejuízo de R$ 60 mil ao INSS e Caixa

Uma operação nesta terça-feira (11) apreendeu documentos em Vitória da Conquista, sudoeste baiano, como parte de uma investigação para desarticular esquemas criminoso que falsificava documentos públicos e praticava estelionato contra o INSS e a Caixa Econômica Federal. Batizada de Operação Dupla Face, a ação da Polícia Federal foi para cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade baiana. O prejuízo estimado do golpe, segundo a PF, foi de R$ 60 mil em empréstimos fraudulentos.

Os fatos investigados aconteceram em 2022, quando um dos suspeitos se fez passar por um aposentado pelo INSS e conseguiu, com documentos falsos, obter um empréstimo consignado em uma agência da Caixa. Depois, ele desviou os valores para uma terceira conta corrente que foi aberta, também com nome da vítima, em outra instituição financeira.

Um dos investigados do esquema já responde a mais de cinco processos criminais similares. Ele foi o responsável por fabricar as identidades falsas usadas no crime.