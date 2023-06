PF deflagra segunda fase da Operação Astreia

A Polícia Federal, com o apoio do Gaeco do Ministério Público da Bahia, deflagrou a segunda fase da Operação Astreia, na manhã desta terça-feira (27). Segundo a PF, dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária de novos membros da organização criminosa investigada estão sendo cumpridos.



O grupo é especializado em tráfico de drogas para os estados da Bahia e Pernambuco. Cerca de 16 policiais participam da ação. Ainda segundo a PF, Foi deferido, ainda, o sequestro de bens e bloqueio de valores dos dois novos investigados.