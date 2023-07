PF investiga desvio de mais de R$ 1 milhão em Centro de Distribuição dos Correios de Jequié

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (25), a segunda fase da Operação Postal que investiga furtos e desvios de objetos no Centro de Distribuição dos Correios de Jequié. A primeira etapa da operação apontou que o montante desviado chegou a R$ 1.045.920,12. Na manhã desta terça estavam sendo cumpridos um mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão temporária e um mandado de medidas cautelares diversas da prisão de Jequié.



De acordo com a PF, o esquema vinha acontecendo há pelo menos seis anos, tendo sido mais intensificado no período da pandemia do COVID-19, nos anos de 2021 e 2022. As mercadorias mais visadas eram eletrônicos, especialmente aparelhos celulares. Os objetos eram então revendidos no comércio da região como se tivessem procedência lícita.