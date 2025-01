MANDADOS DE PRISÃO

PF mira grupo que criava contas falsas para contrair empréstimos na Bahia e Sergipe

Contas bancárias fraudadas causaram prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 240 mil

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 10:31

Um grupo apontado como responsável por usar documentos falsos para abrir contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal (CEF) e contrair empréstimos fraudulentos é alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta quarta-feira (29). Até o momento, as investigações da PF constataram que eles abriram, pelo menos, oito contas em agências da Caixa de de Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Riachão do Jacuípe e Aracaju. De acordo com a PF os fraudadores realizaram diversos empréstimos, através das contas bancárias fraudadas, causando um prejuízo que ultrapassa a cifra de R$ 240 mil para as instituições bancárias envolvidas. >

PF mira grupo que criava contas falsas para contrair empréstimos em agências da Caixa Crédito: Divulgação/PF

A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes. Denominada Sharper, a operação cumpre sete mandados de prisão preeventiva e busca e apreensão, sendo cinco deles em Feira, um em Santo Antônio de Jesus e um em Itaporanga D´Ajuda, no estado de Sergipe, todos expedidos pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana. Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.>

A investigação contou com o apoio da Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção a Fraude (CEFRA) da Caixa Econômica Federal e detectou a abertura de oito contas bancárias, em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana/BA, Amélia Rodrigues/BA, Riachão do Jacuípe/Ba e Aracajú/SE com a utilização de documentos falsos, com o único intuito de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.>