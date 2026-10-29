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PF prende 8 suspeitos de movimentar R$ 10 milhões com tráfico de cocaína

Operação Krampus Narco cumpriu oito mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão na Bahia e em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:07

Polícia Federal
Polícia Federal Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (29/10), a Operação Krampus Narco, contra um grupo investigado por tráfico interestadual de cocaína, comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado R$ 10 milhões.

A operação cumpriu oito mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão em Salvador e Amélia Rodrigues, na Bahia e em São Paulo, Guarujá e Santo André, em São Paulo.

A apuração é um desdobramento da Operação Krampus, deflagrada em 2025 contra uma organização criminosa especializada em crimes contra instituições financeiras.

Durante as investigações, a PF identificou que um dos alvos daquela operação também coordenava o transporte de drogas e a venda ilegal de armas de fogo.

Segundo a investigação, o grupo atuava na Bahia, em Alagoas e em São Paulo. O dinheiro obtido com as atividades criminosas circulava por contas bancárias de terceiros e empresas de fachada, indícios de lavagem de capitais.

A ação foi realizada em conjunto com a Força Correcional Especial Integrada (Force/Coger/SSPBA) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público da Bahia (Gaeco/MPBA).

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador.

Tags:

Bahia

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