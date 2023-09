PF prende foragido por homicídio e milícia armada em Salvador

Um homem acusado pelos crimes de homicídio qualificado e milícia armada foi preso neste domingo (3) em Salvador, pela Polícia Federal. Não há informações sobre onde ocorreu a prisão. Segundo a PF, o mandado de prisão foi expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Ibotirama/BA durante a Operação Petúnia, deflagrada em setembro de 2022 , e investigou a morte de Marcello Leite Fernandes, de 39 anos, em Ibotirama, no oeste baiano, em julho do ano passado.

Marcello foi morto a tiros dentro do próprio carro, em cena flagrada por câmeras de segurança. Dois homens de moto se aproximam e começam a atirar. Segundo testemunhas, ele usava uma camisa com uma estampa do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, na época do crime, a Polícia Civil informou que não havia suspeita de motivação política no assassinato.