PF prende três pessoas em operação contra grupo que fraudava benefícios do INSS na Bahia

A Polícia Federal (PF) prendeu três pessoas por posse ilegal de arma, durante o cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (18), nos municípios de Muritiba, Governador Mangabeira e São Felipe, cidades do Recôncavo Baiano. Duas das prisões ocorreram em São Felipe e a outra em Governador Valadares. Os alvos da operação são integrantes de uma organização criminosa que fraudava benefícios previdenciários/assistenciais no interior da Bahia. Até o momento, foram identificadas fraudes em cerca de 200 benefícios previdenciários, sendo que o valor do prejuízo já causado aos cofres da Previdência Social é superior aos R$ 8 milhões.

Com o cancelamento dos benefícios fraudulentos ocorrido em razão da atuação da PF e do Ministério da Previdência Social, o prejuízo evitado aos cofres públicos, caso os pagamentos irregulares continuassem ocorrendo, supera os R$ 60 milhões. Denominada Ato Contínuo, a operação é realizada pela PF, em conjunto com o Núcleo de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social. Cerca de 60 policiais federais participam da operação.