Pistolas, munições e mais de 600 porções de drogas são encontradas no Arenoso

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17), militares das Rondas Especiais (Rondesp Central) realizaram uma ação no bairro do Arenoso, em Salvador.



Na rua Augusto de Carvalho, um homem tentou fugir ao ver os agentes se aproximando. No entanto, os PMs conseguiram alcançar e encontraram diversos materiais com o suspeito, como uma pistola calibre 9mm, sete carregadores, entre eles um alongado, 690 porções de drogas, 137 munições, apontador a laser, um colete, duas balanças e 500 embalagens.