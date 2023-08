Pituba e Itaigara ficam sem água após rompimento de adutora

Parte dos bairros da Pituba e Itaigara estão sem água na manhã desta segunda-feira (14) após o rompimento de uma adutora na Avenida Paulo VI. No local onde houve o rompimento, há um alagamento, que afeta o trânsito.



Equipes da Embasa estão no local para resolver o problema. Em nota, a empresa informou que as equipes fazem uma manutenção emergencial em trecho de rede distribuidora de água danificada. Não há previsão de quando o serviço deve ser concluído.