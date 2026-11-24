Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:04
A Domino’s Pizza anunciou uma semana de promoções devido à Black Friday. Desde a última segunda-feira (23) e até domingo (29), a rede oferece 50% de desconto em todas as pizzas salgadas do cardápio, independentemente do sabor ou do tipo de massa escolhido.
A campanha contempla todas as opções de pizzas salgadas disponíveis no menu e integra as ofertas especiais da rede para o período de descontos.
Pizzas salgadas da Domino's terão 50% de desconto
Além disso, a programação promocional continua na segunda-feira (30), com uma ação especial de Cyber Monday. Na data, os consumidores poderão comprar duas pizzas e pagar apenas uma. A pizza de menor valor será gratuita.
A oferta será válida exclusivamente no dia 30 e contemplará pizzas nos tamanhos médio e grande, preparadas nas massas fina ou tradicional.