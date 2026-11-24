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Pizza com 50% de desconto: Domino’s anuncia ofertas para Black Friday e Cyber Monday

Rede terá uma semana de descontos em pizzas salgadas e uma promoção especial de duas por uma no dia 30 de novembro

Thais Borges

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 13:04

Pizzas salgadas da Domino's terão 50% de desconto Crédito: Reprodução

A Domino’s Pizza anunciou uma semana de promoções devido à Black Friday. Desde a última segunda-feira (23) e até domingo (29), a rede oferece 50% de desconto em todas as pizzas salgadas do cardápio, independentemente do sabor ou do tipo de massa escolhido.

A campanha contempla todas as opções de pizzas salgadas disponíveis no menu e integra as ofertas especiais da rede para o período de descontos.

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Além disso, a programação promocional continua na segunda-feira (30), com uma ação especial de Cyber Monday. Na data, os consumidores poderão comprar duas pizzas e pagar apenas uma. A pizza de menor valor será gratuita.