Plano de fiscalização ambiental chega a 75% de ações planejadas na Chapada e Serra da Jiboia

O Plano de Ação Territorial (PAT), projeto de fiscalização ambiental, na Chapada e na Serra da Jiboia, já alcançou mais de 75% das ações planejadas, em seu quarto ano. Os resultados foram apresentados pelo Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) durante encontro na sede do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em Salvador, nesta quarta-feira (21).



O Plano de Ação tem como alvo a proteção de 27 espécies classificadas como criticamente em perigo (CR), que habitam a Chapada Diamantina e a Serra da Jiboia, fortalecendo as medidas de conservação nessas áreas vitais. O plano também visa outras 339 espécies ameaçadas, muitas endêmicas da Bahia, em habitats variados como Caatinga, Cerrado, florestas de galeria e ambientes cavernícolas.

Durante o encontro, foram apresentados os progressos na execução das estratégias de gestão. Dentre os principais resultados estão a efetivação do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais – CEFIR, o reforço nas ações de fiscalização ambiental, melhorias significativas no programa de educação ambiental e avanços no manejo de espécies exóticas invasoras.

“Entre as iniciativas previstas para o próximo ano estão a construção de uma Cozinha Comunitária em Itaetê, voltada para mulheres assentadas, a entrega de materiais de educomunicação produzidos pelas comunidades locais como parte do Programa de Educação Ambiental, e a realização de um Curso de Restauração Ecológica focado nos ecossistemas específicos da região”, destacou Sara Alves, coordenadora do PAT Chapada Diamantina/Serra da Jiboia.