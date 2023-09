Plano Inclinado Liberdade-Calçada passará por manutenção

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada terá o seu funcionamento suspenso a partir das 14h desta sexta (15) para realização de manutenção.



Serão realizados reparos e substituição de peças na parte elétrica do ascensor que voltará a operar na segunda (18). Como alternativa, os usuários poderão utilizar a frota convencional de ônibus.



Quem estiver na Liberdade e desejar ir até o bairro da Calçada tem opção de seguir para o Largo do Tanque e integrar com as seguintes linhas: