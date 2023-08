Plano Inclinado Liberdade-Calçada terá funcionamento suspenso neste fim de semana

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada vai ter funcionamento suspenso entre sexta (1º) e domingo (3) por conta de uma manutenção programada. A Prefeitura de Salvador diz que o equipamento vai receber serviços no motor e de substituição de peças.



A alternativa para os usuários é usar os ônibus do transporte público.



Da Liberdade para a Calçada, a orientação é ir até o Largo do Tanque e integrar com as linhas:





0321 - Marechal Rondon x Barra;

0321-02 - Marechal Rondon x Campo Grande;

0313 - Fazenda Grande do Retiro x Barra;

0313-02 - Fazenda Grande do Retiro x Campo Grande;

1505 - Pirajá/RV x Barra.