VIOLÊNCIA

PM aposentado é preso após tentar matar irmão e sobrinho em Maraú

Os três brigaram enquanto bebiam no feriado

Gleidson Teixeira e Hevencio Santos são sobrinho e irmão do PM atirador. Segundo as primeiras informações, os disparos aconteceram após uma briga familiar enquanto eles bebiam, mas não há detalhes sobre o motivo do desentendimento.