GARRA DE ARQUIMEDES

PM apreende 40kg de drogas, arma e munições em Itabuna

Policiais militares do 15º Batalhão da PM e da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv) Itabuna, escalados para a Operação Garra de Arquimedes, apreenderam cocaína, maconha, uma pistola, carregadores e munições no bairro Antique, no município de Itabuna, na tarde de segunda-feira (8).