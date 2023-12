PM apreende 80kg de maconha no Engenho Velho da Federação

Policiais militares apreenderam 80 kg de maconha na Lajinha do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na noite de quarta-feira (27) durante a Operação Força Total. Ao todo, foram encontrados 70 tabletes da droga, quatro porções de cocaína e utensílios utilizados no tráfico.



A ocorrência aconteceu após os militares visualizaram um grupo de homens em frente a um imóvel abandonado. Segundo a polícia, ao avistar a aproximação dos PMs, os homens fugiram. Depois de uma varredura nas imediações, a equipe encontrou as substâncias químicas.