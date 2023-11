PM apreende drogas e prende dois suspeitos em Ribeira do Pombal

Dois homens foram presos em uma ação policial em Ribeira do Pombal, no interior da Bahia, na madrugada desta quarta-feira (29). Com eles, foram apreendidos maconha e cocaína.



Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste faziam rondas no bairro Pedro Tibúrcio quando notaram um homem que tentou se desfazer de um pacote e fugir, ao perceber a chegada dos PMs. O suspeito foi alcançado, abordado e preso. O pacote continha drogas e o homem indicou o local e a pessoa com quem comprou o material.