Mais de 51 quilos de drogas e duas motos foram apreendidas por uma equipe da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Bom Jesus da Lapa, oeste baiano, na tarde da segunda-feira (3).



O material foi deixado para trás por um homem que fugiu ao avistar policiais chegando. Um sacola com droga ficou.



Os PMs fizeram uma busca no local e acharam ainda um tambor enterrado no terreno. Lá, foram apreendidos 61 tabletes de maconha, 53 pacotes de cocaína, 103 munições calibre 9mm, um celular, quatro balanças e cartões de banco.