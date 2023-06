PM apreende mais de 9 mil comprimidos de ecstasy em Eunápolis

Mais de 9 mil comprimidos de ecstasy foram apreendidos no domingo (18), na mochila de um suspeito abordado no bairro de Santa Lúcia, em Eunápolis, no sul da Bahia.



Equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Eunápolis) faziam rondas na região quando notaram que um homem de mochila fugiu ao notar a chegada dos policiais. Eles então foram atrás do suspeito e o alcançaram.



“Além dos comprimidos, na mochila ainda tinha uma balança e uma pequena quantidade de cocaína”,diz o major Vagner Ribeiro, comandante da unidade.