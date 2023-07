PM apreende material explosivo com suspeito em cidade no Oeste da Bahia

Material usado em implosões irregulares foi apreendido. Crédito: Divulgação

Meio quilo de nitrato, material usado para explosivos, e 250 metros de fio de cordel foram apreendidos na quarta-feira (26) com um homem de 52 anos, suspeito de usar o material para implosão irregular de pedreiras e extração de minério. O caso foi em Oliveira dos Brejinhos, no Oeste da Bahia, e equipes da Companhia Independente de Polícia e Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis conduziram a ação.



De acordo com o comandante da unidade, major George Porto, denúncias recebidas sobre o uso ilegal dos explosivos na localidade conhecida como ‘Chapada de Cima’, ajudaram os PMs na apreensão.

“Encontramos o material com ele e questionamos sobre as autorizações ambientais para a prática de extração de minério, bem como as notas fiscais da aquisição do produto. Ele não possuía nenhuma documentação e por isso foi conduzido”, explica o comandante.

Ainda segundo o major, o homem acabou infringindo a Portaria número 147 do Comando Logístico (Colog) do Exército Brasileiro - responsável por monitorar os procedimentos administrativos para o exercício de atividades com explosivos, seus acessórios e produtos que contêm nitrato de amônio - e o artigo 251 do Código Penal por expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem, mediante explosão.

“Esses explosivos são os mesmos usados contra bancos”, acrescenta o major.