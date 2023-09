PM de folga reage a tentativa de assalto e mata suspeito no Retiro

Um suspeito foi morto e outro baleado depois que os dois tentaram roubar um policial militar de folga na BR-324, na alça de acesso à Avenida Luis Eduardo Magalhães, saída do Retiro, na noite do sábado (23).



Segundo a Polícia Civil, a vítima reagiu e atirou contra os dois homens, que ficaram feridos. Uma equipe da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local e apreendeu um revólver calibre 38 com os suspeitos. A moto usada por eles, que tinha restrição de furto/roubo, também foi apreendida.