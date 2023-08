PM desmonta laboratório de refino de cocaína, apreende 35 kg de drogas e prende dois suspeitos

Um laboratório usado para refinar e prensar droga foi descoberto e desarticulado no bairro de Pernambués, em Salvador, no final da tarde da sexta-feira (11), pela Polícia Militar.



Equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pernambués), após trabalho de inteligência e levantamento de informações, foram até a Rua da Flores e encontraram o imóvel. Dois traficantes foram presos no local - eles eram responsáveis pela 'segurança do local' e estavam armados com um revólver calibre 38 e uma espada do tipo samurai.