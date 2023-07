PM destrói cerca de 7,5 mil pés de maconha em Curaçá

Cerca de 7,5 mil pés de maconha foram incinerados pela Polícia Militar em Curaçá, na Bahia, neste domingo (30). A plantação foi encontrada por equipes da 45ª Companhia Independente (CIPM) na localidade de Pedra Branca. Os PMs faziam rondas de rotina na área quando encontraram o cultivo ilegal da erva. Suspeitos foram procurados nos arredores, mas ninguém foi encontrado. Essa foi mais uma ação da "Operação Terra Limpa", que já erradicou mais de 400 mil pés de maconha, no norte do estado, como diz o comandante da 45ª CIPM, major Leonel Ribeiro Neto.

"No ano passado as equipes do Comando de Policiamento da Região Norte erradicaram e incineraram mais de 800 mil pés da erva. Isso enfraquece e muito o tráfico de drogas da região. Uma amostra da droga foi colhida e encaminhada à delegacia de Curaçá para ser periciada", afirma o comandante.