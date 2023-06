PM é baleado durante confronto com criminosos em Candeias

Um policial militar foi baleado durante um confronto com criminosos no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (27).



Equipes da 10ª CIPM faziam policiamento no bairro Dom Avelar quando foram recebidas a tiros por um grupo de homens armados. Na ação, um policial foi atingido por estilhaços. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento e, posteriormente, alta médica.