Ex-PM é morto durante assalto a ônibus em Simões Filho

Um ex-policial militar foi morto durante um assalto a ônibus na manhã desta quarta-feira (28), em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, ele reagiu à abordagem e acabou sendo baleado.



O crime aconteceu no km 5 da BA-524, dentro do ônibus da empresa Cidade das Águas, que fazia a linha Dias D'Ávila-Camaçari.



Segundo a polícia, foram expedidas as guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, cujos laudos ajudarão na apuração do caso, pela 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho).