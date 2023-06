PM é preso por balear jovem durante festa junina na Bahia

Um policial militar da reserva, de 51 anos, foi preso, na manhã de domingo (25), após atirar em uma pessoa, em Conceição do Jacuípe, no centro norte da Bahia. O caso aconteceu na Praça da Matriz, onde ocorria uma festa junina. Ele foi autuado por lesão corporal dolosa e disparo de arma de fogo.



Segundo a Polícia Civil, um dos disparos ricocheteou no chão e atingiu a coxa de um homem de 22 anos, que ficou ferido e foi socorrido a um hospital da região.