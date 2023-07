PM é preso suspeito de tentativa de homicídio, agiotagem e extorsão

Um policial militar foi preso em operação conjunta entre as Polícias Militar e Civil, na manhã desta terça-feira (12), investigado por homicídio, extorsão e agiotagem, na cidade de Sobradinho, no norte da Bahia.



A ação cumpriu um mandado de prisão temporária e três de busca e apreensão em imóveis do investigado.



As equipes encontraram encontraram diversos documentos de imóveis localizados em Sobradinho e Juazeiro, em nome de vítimas.