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PM é suspeito de agredir vizinho após discussão por fezes de cachorro na Bahia

Vítima foi socorrida pelo Samu

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 13:18

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Alberto Maraux

Um policial militar é suspeito de agredir um vizinho após uma discussão relacionada às fezes do cachorro do agente, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. O caso aconteceu na noite de sábado (10), na Rua Vereador Moisés Pereira, no centro do município.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), policiais do 20º Batalhão foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para prestar apoio a uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atendia a uma ocorrência de suposta agressão.

No local, os policiais encontraram um homem ferido. Ele recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região, onde passou por procedimento médico e, posteriormente, recebeu alta.

A Polícia Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso investiga o caso como lesão corporal. Segundo o registro da ocorrência, a vítima foi agredida por outro homem após um desentendimento. A unidade realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do episódio.

Diante da suspeita de envolvimento de um policial militar, o comando da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (CIPRv), em Juazeiro, determinou a apuração dos fatos para esclarecer a ocorrência e identificar eventuais responsabilidades.

Em nota, a PM-BA afirmou que eventuais irregularidades comprovadas resultarão na adoção das medidas cabíveis, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Polícia Militar em ação

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
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Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
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Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

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