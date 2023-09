PM encerra paredão e prende homem armado em Conceição do Coité

Uma festa paredão foi encerrada, na noite desta sexta-feira (7), no povoado de Goiabeira, zona rural de Conceição do Coité, no nordeste do estado. Arma e equipamentos acabaram apreendidos durante a ação da Polícia Militar.



Segundo o tenente-coronel Antônio Macêdo Júnior, comandante do 16º BPM, a equipe foi acionada para verificar uma informação de perturbação de sossego. Ao chegar no local, as equipes flagraram o responsável pela festa clandestina.