OPERAÇÃO TERRA LIMPA

PM erradica mais de 30 mil pés de maconha no norte da Bahia

Durante o primeiro semestre deste ano, foram erradicados 222.103 pés de maconha em toda a região Norte do estado baiano

A Polícia Militar da Bahia erradicou cerca de 31.200 pés de Cannabis sativa, a planta da maconha, no município de Curaçá, no norte da Bahia. A ação faz parte da operação Terra Limpa, e foi executada pela 45ª Companhia Independente da PM.

Todo o material apreendido foi incinerado, exceto uma amostra que foi colhida e encaminhada para que o Poder Judiciário determine as medidas cabíveis. Ninguém foi encontrado no local.

As ações voltadas ao combate e tráfico ilícito de drogas no Norte-baiano foram iniciadas por volta das 7h deste sábado (29), na operação desenvolvida pelo Comando de Policiamento da Região Norte, que está sob o comando do Coronel PM Wildon Teixeira dos Reis.