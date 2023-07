PM flagra adolescente com revólver dentro de ônibus e impede roubo

Policiais militares surpreenderam, na tarde desta quinta-feira (13), um adolescente e um adulto, que portavam um revólver, dentro de um ônibus. A dupla se preparava para roubar os passageiros.



A denúncia chegou para os PMs, após o coletivo sair da Estação Mussurunga. Próximo do Salvador Norte Shopping, as guarnições interceptaram o ônibus, que fazia a linha CIA x Aeroporto, e iniciaram as abordagens.



Com os dois criminosos foram encontrados um revólver calibre 32, munições e porções de maconha.