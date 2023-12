PM intensifica policiamento nas rodovias no período de Natal e Réveillon

PM fiscaliza estradas. Crédito: Poliana Lima/ Ascom SSP

Com o objetivo de reduzir os acidentes e garantir o deslocamento seguro dos baianos e turistas durante os festejos do fim de ano, o Comando Especializado de Policiamento Rodoviário (CEPR) intensificará o patrulhamento nas rodovias. Cerca de 400 policiais militares serão empregados no reforço.



O comandante do CEPR, coronel Antônio Souza Sampaio Júnior, destacou a importância de conscientizar os condutores. “Além da realização de blitze preventivas, vamos combater a criminalidade com abordagens de pessoas e veículos”, disse.

A intensificação do trabalho com o efetivo ordinário e extraordinário segue até o dia 2 de janeiro de 2024, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) nas cidades Salvador, Simões Filho, Jacobina, Feira de Santana, Juazeiro, Santo Antônio de Jesus e Mata de São João (Sauípe). As Companhias Independentes de Polícia Rodoviária (CIPRV), por sua vez, atuarão em Barreiras, Brumado, Itabuna, Porto Seguro, Ilhéus e Itacaré.