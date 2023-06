Traficante é preso em Jaguaripe e pistola roubada de PM é apreendida

Equipes do Esquadrão Águia interromperam nesta segunda-feira (19), um esquema de entrega de pinos de cocaína no bairro de Jaguaripe, em Salvador. Um traficante foi preso, encontrado com uma pistola furtada de um policial.



Os motociclistas da PM patrulhavam na região, quando flagraram a entrega de pinos de cocaína. O traficante, quando percebeu a aproximação dos militares do Águia, tentou correr, mas rapidamente foi capturado.



Com ele, os PMs apreenderam uma pistola calibre 380 furtada de um policial militar, carregador, munições, 58 porções de cocaína, cartões bancários, celular, entre outros itens.