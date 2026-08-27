CRIMES GRAVES

PM, jornalistas e mais: sete suspeitos são presos por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil na Bahia

Um dos investigados trabalhava em ONG ligada a crianças e adolescentes

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:10

PM, jornalistas e mais: sete suspeitos são presos por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil na Bahia Crédito: Reprodução

Sete pessoas foram presas nesta quinta-feira (27) durante a Operação Brilho do Amanhã, que investiga crimes praticados contra crianças e adolescentes na Bahia. As prisões aconteceram em Salvador, Lauro de Freitas, Itagi e Seabra. Entre os detidos estão dois jornalistas e um policial militar da reserva.

Um dos jornalistas, identificado como Lucas Vinicius Santos da Conceição, trabalhava em uma ONG ligada a crianças e adolescentes. Outro suspeito é o policial militar da reserva Genaldo Santos de Oliveira, apontado como suspeito de abusos contra cinco familiares. Ele foi encaminhado ao Batalhão de Choque, onde permanece custodiado.

Um dos investigados, de 24 anos, também é suspeito de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil. Segundo as investigações, pelo menos três vítimas teriam sido abusadas pelo homem, que teria se aproveitado do vínculo de parentesco para cometer os crimes.

Quem são os suspeitos são presos por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil na Bahia 1 de 5

Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, além das prisões realizadas durante as diligências.

Em Salvador, quatro pessoas foram presas nos bairros Calabetão, Pernambués, Fazenda Grande do Retiro e Arenoso. Também houve uma prisão em Lauro de Freitas, uma em Itagi e outra em Seabra.

Durante a operação, foram apreendidos celulares e HDs externos. Os equipamentos serão analisados para identificar possíveis registros de crimes, outras vítimas e a eventual participação de mais pessoas.

A Operação Brilho do Amanhã é uma ação permanente da Polícia Civil da Bahia. Nesta edição, iniciada em 24 de agosto, o ciclo operacional segue até esta sexta-feira (28).

A iniciativa reúne ações de inteligência e diligências voltadas à repressão de crimes contra crianças e adolescentes, incluindo estupro de vulnerável e produção e armazenamento de material de pornografia infantil.