PM lança operação para reforçar policiamento durante madrugadas

A Polícia Militar da Bahia intensificou ações durante a madrugada em todo estado com a Operação Guardiões da Noite, que foi lançada na primeira quinzena desse mês.



O objetivo é ampliar o policiamento ostensivo, com viaturas posicionadas em locais estratégicos e em grandes corredores de tráfego, para dar mais segurança e tranquilidade a baianos e turistas na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado.



“Com a Operação Guardiões da Noite, o efetivo terá o foco na prevenção e visibilidade, no período de meia noite até às 4 horas da manhã, aumentando o policiamento ostensivo durante as madrugadas”, destaca o comandante-geral, coronel Paulo Coutinho.