PM localiza mochilas com cerca de 5 kg de drogas em Teixeira de Freitas

A Polícia Militar localizaram dentro de mochilas cerca de 3,5 kg de maconha, 25 papelotes de cocaína, 173 pedras de crack e três frascos de lança-perfume.



Equipes da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Teixeira de Freitas)patrulhavam no bairro de Monte Castelo, município de Teixeira de Freitas, quando localizaram uma dupla suspeita.



Os dois suspeitos conseguiram fugir. “Eles abandonaram as mochilas com os entorpecentes e escaparam por uma tubulação”, contou o major Benedito Barbosa, comandante da unidade.