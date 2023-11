PM prende homem com maconha, cocaína e crack no interior da Bahia

Um homem foi preso com maconha, cocaína e crack pelas equipes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Chapada, durante cumprimento da Operação Força Total, em Itaberaba, na manhã desta quinta-feira (23).



Os policiais militares realizavam rondas na região, quando perceberam um indivíduo com atitude suspeita. O homem foi abordado e preso.



Durante as buscas, foram encontrados com ele, 5 embalagens contendo crack, duas pedras e uma porção de cocaína, uma sacola contendo maconha, duas balanças de precisão e diversos materiais comumente utilizados para o fracionamento e venda de drogas.