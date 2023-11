PM prende suspeito com maconha e cocaína no interior da Bahia

Policiais militares prenderam um suspeito com maconha e cocaína em Ribeira do Amparo, a cerca de 270 KM de Salvador, na tarde de quarta-feira (22).



Durante a intensificação de policiamento na região, as equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste receberam informações de um homem comercializando drogas na Rua Ovídio de Matos.



As equipes surpreenderam o suspeito durante a investigação, que foi alcançado, abordado e imediatamente preso. Após as buscas, os PMs localizaram mais drogas escondidas.