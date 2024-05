CRIME

PM que matou passageiro de carro por aplicativo em Itabuna é preso nesta segunda (20)

A prisão foi acompanhada de um mandado de busca e apreensão na residência que encontrou uma pistola 380, um celular, o capacete e a motocicleta usados no dia do crime

Da Redação

Publicado em 20 de maio de 2024 às 17:18

O cumprimento do mandado de prisão temporária ocorreu nesta segunda (20) Crédito: Divulgação

O policial militar investigado pelo homicídio do passageiro de transporte por aplicativo José da Paixão Santos Nascimento foi preso nesta segunda-feira (20). Junto ao mandado de prisão temporária, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito no bairro de Jaçanã, onde foi encontrado uma pistola 380, um celular, o capacete e a motocicleta.

O crime ocorreu no dia 5 de maio e entre os objetos apreendidos estava um capacete semelhante ao exibido nas imagens do momento do crime e o celular do PM, de 46 anos. “Ele também indicou o local onde estava a motocicleta usada por ele no dia do fato, na garagem de um prédio no bairro Jardim Vitória”, informou a delegada Magda Suelly Lima Figueiredo, titular da DH de Itabuna.

O mandatos foram cumpridos por equipes da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Delegacia de Homicídios (DH/Itabuna), Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (CATI/Sul), com o acompanhamento de uma equipe da Rondesp/Sul e de um oficial do 15ª Batalhão de Polícia Militar, onde o suspeito é lotado.