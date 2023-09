PM realiza blitz com bafômetro nesta quinta-feira no Rio Vermelho

O Esquadrão de Motociclistas Águia da Polícia Militar realiza, na noite desta quinta-feira (21), uma blitz educativa no Rio Vermelho para marcar a Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro de 2023.



Na ação, os policiais militares irão abordar frequentadores do bairro e convidá-los a fazer o teste do etilômetro, mais conhecido como bafômetro, que detecta vestígios de álcool no sangue ou o teor de álcool ingerido. Os testados irão receber dos pms um adesivo com o selo de condutor apto (verde) ou inapto (vermelho), como forma de conscientizar as pessoas a não dirigir após a ingestão de bebida alcoólica.