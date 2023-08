PM remove câmera instalada por traficantes em Castelo Branco

Uma câmera instalada por traficantes no bairro de Castelo Branco foi descoberta e removida por policiais militares, na noite de quarta-feira (16). O equipamento estava instalado em um poste de iluminação pública.



Segundo a polícia, os policiais da 47ª CIPM desconfiaram de uma caixa hermética multiuso, normalmente utilizada para a fixação de roteadores de internet, com um furo adaptado e fixada no poste. Os PMs subiram em uma escada para averiguar o equipamento de perto.