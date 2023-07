PMs acusados de homicídio na Chapada Diamantina vão a júri popular

Três policiais militares acusados por um homicídio na cidade de Piatã, na região da Chapada Diamantina, vão ao Tribunal do Júri. Segundo o Ministério Público estadual, a Justiça acolheu integralmente, na quarta (12), os pedidos apresentados na alegação final do MP, que aponta o trio como executores de um homicídio qualificado. Além dos PMs, a Justiça também pronunciou outras duas pessoas.



As investigações, iniciadas em 2022, apontam que dois civis contrataram e pagaram os PMs para cometer o crime. Na época da prisão do trio, foi informado que eles eram investigados por dois homicídios. Conforme as investigações, uma das vítimas foi executada no dia 21 de março de 2021, no povoado de Bom Sucesso, município de Piatã. A outra foi morta no dia 25 de janeiro, no Povoado Piauí, também na zona rural de Piatã.