PMs apreendem 2 kg de cocaína com passageiro de carro por aplicativo no Retiro

Um homem foi preso na tarde do sábado (17), na região do Retiro, quando transportava cocaína em um carro por aplicativo no qual era passageiro. Ele foi detido por equipes do Batalhão Apolo, da Polícia Militar.



Segundo a PM, as equipes faziam policiamento intensificado na Avenida Bairros Reis quando abordaram um veículo de aplicativo, que sinalizou para os policiais.



Durante as buscas no passageiro, os PMs encontraram dois tabletes e um saco com cocaína, um total de mais de 2 kg da droga.